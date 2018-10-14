2018-10-14T00:02:22+03:00
Политика

Власти Украины распорядились сгонять людей на молебен за автокефалию

Служба состоится утром 14 октября на Софийской площади Киева
Юлия ДИВЕЕВА
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В Киеве проведут молебен за автокефалиюВ Киеве проведут молебен за автокефалиюФото: REUTERS
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Украинские СМИ узнали, что власти страны распорядились обеспечить максимальную явку на молебен за автокефалию, который придумал провести президент Петр Порошенко. Людей для массовки на Софийской площади Киева привезут из других городов.

В сети попала фотография распоряжения Киево-Святошинской районной администрации Киевской области, в котором требуют обеспечить прибытие на молебен «делегаций» в максимально возможном количестве. Документ подписан заместителем главы Киевской областной администрации.

Кроме того, из соцсетей стало известно, что людей на молебен собирают даже в городе Мелитополе Запорожской области. Там предлагают по 300 гривен за участие в мероприятии, передает Интерфакс.

Молебен за автокефалию состоится 14 октября на Софийской площади. Начало запланировано на 09:30 утра. Однако журналисты отмечают, что в этот день верующие православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы, и должны находиться в храмах на литургии.

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