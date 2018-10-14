2018-10-14T00:25:21+03:00
Москва

Погода в Москве 14 октября может обновить рекорд 50-летней давности

Температура воздуха в воскресенье в столице может превысить климатическую норму
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве в воскресенье будет до +18 градусовВ Москве в воскресенье будет до +18 градусовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 14 октября, погода в Москве установит новый рекорд. По данным погодного центра «Фобос», температура воздуха в столице может превысить климатическую норму на 6-7 градусов.

По данным метеорологов, если столбики термометров достигнут в городе отметки +18 градусов, будет побит рекорд 50-летней давности. В погодном центре пояснили, что последний раз такую теплую погоду фиксировали в 1957 году. Тогда воздух прогрелся до +17,2 градусов.

Как писал сайт kp.ru, в этом году октябре в столице тепература держится +15...+16 градусов, да еще и погода солнечная. В Московском метеобюро отметили, что сейчас на 4 - 5 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам.

Октябрь-2018 в Москве станет одним из самых тёплых за всю историю наблюдений за погодой. Пока рекорд у октября 1967 года, тогда средняя темпеура месяца была на 3,9 градуса выше нормы.

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