Погода в Москве 14 октября может обновить рекорд 50-летней давности
Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 14 октября, погода в Москве установит новый рекорд. По данным погодного центра «Фобос», температура воздуха в столице может превысить климатическую норму на 6-7 градусов.
По данным метеорологов, если столбики термометров достигнут в городе отметки +18 градусов, будет побит рекорд 50-летней давности. В погодном центре пояснили, что последний раз такую теплую погоду фиксировали в 1957 году. Тогда воздух прогрелся до +17,2 градусов.
Как писал сайт kp.ru, в этом году октябре в столице тепература держится +15...+16 градусов, да еще и погода солнечная. В Московском метеобюро отметили, что сейчас на 4 - 5 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам.
Октябрь-2018 в Москве станет одним из самых тёплых за всю историю наблюдений за погодой. Пока рекорд у октября 1967 года, тогда средняя темпеура месяца была на 3,9 градуса выше нормы.
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