Погода в Москве 14 октября может обновить рекорд 50-летней давности

14 Окт. 00:25 2018-10-14T00:25:21+03:00

В Москве в воскресенье будет до +18 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 14 октября, погода в Москве установит новый рекорд. По данным погодного центра «Фобос», температура воздуха в столице может превысить климатическую норму на 6-7 градусов.

По данным метеорологов, если столбики термометров достигнут в городе отметки +18 градусов, будет побит рекорд 50-летней давности. В погодном центре пояснили, что последний раз такую теплую погоду фиксировали в 1957 году. Тогда воздух прогрелся до +17,2 градусов.

Как писал сайт kp.ru, в этом году октябре в столице тепература держится +15...+16 градусов, да еще и погода солнечная. В Московском метеобюро отметили, что сейчас на 4 - 5 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам.

Октябрь-2018 в Москве станет одним из самых тёплых за всю историю наблюдений за погодой. Пока рекорд у октября 1967 года, тогда средняя темпеура месяца была на 3,9 градуса выше нормы.