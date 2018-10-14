2018-10-14T01:05:30+03:00
Политика

Порошенко назвал три антироссийских «бренда» Украины

Президент республики считает, что "Москву корчит" от украинской армии, нацгвардии и автокефалии
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что у его страны есть три «бренда», которые очень не нравятся России. Сое заявление он сделал в субботу на встрече с военными накануне «Дня защитника Украины», который отмечается в республике в день основания запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии.

«Есть три украинских бренда, от которых больше всего корчит Москву: это Вооруженные cилы Украины, Национальная гвардия Украины и это наша Украинская автокефальная церковь», — повторил Порошенко слова из своего выступления в Тwitter.

Он отметил, что автокефалия так мешает России, что «Кремль даже Совбез собрал».

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье в Киеве по инициативе Порошенко пройдет молебен за автокефалию украинской православной церкви. На это мероприятие людей для массовки привезут из других городов.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Синод Вселенского Патриархата принял решение снять анафему с предстоятеля неканоничного Киевского Патриархата Филарета, и признал незаконным «аннексию» Киевской митрополоии в 1686 году, открыв таким образом путь к получению автокефалии.

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