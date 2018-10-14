2018-10-14T01:59:18+03:00
Политика

Ющенко назвал причины, по которым Украине надо дружить с Россией

Бывший президент подчеркнул, что интересы украинского народа не только на западе, но и на севере, востоке и на юге
Юлия ДИВЕЕВА
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Виктор Ющенко. Фото: Владимир СиндеевВиктор Ющенко. Фото: Владимир Синдеев
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Внешняя политика Киева должна быть многовекторной и включать хорошие отношения с Москвой, где проживают 12 миллионов украинцев. Такое заявление сделал бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью белорусским журналистам.

Он напомнил, что свой первый визит в качестве главы государства он совершил в Россию, хотя позиционирует себя как проевропейского политика.

«Но я поехал в Москву. И пробовал своей нации пояснить, что если ты любишь свою страну, то ты должен понимать, что украинский интерес находится не только на западе, но и на севере, и на востоке, и на юге», — цитирует Ющенко телеканал «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что в России «находится много украинских интересов, которые надо развивать», и руководитель страны несет ответственность за разработку и реализацию соответствующей политики. При этом бывший президент признал, что нет «простого ответа» на вопрос о том, как Киву строить политику в отношении Москвы.

«Но если говорить стратегически, конечно, для нас важны эти отношения» -, уверен Ющенко.

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