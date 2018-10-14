Трамп и Брансон встретились и помолились в Овальном кабинете

14 Окт. 02:40 2018-10-14T06:14:11+03:00

Пастор Эндрю Брансон на коленях молится вместе с Дональдом Трампом и своей супругой в Овальном кабинете Фото: REUTERS

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После двух лет пребывания в турецкой тюрьме пастор Эндрю Брансон 13 октября вернулся домой, в США. На пути из Турции его самолет сел в Германии, где священнослужителя осмотрели врачи в американском военном госпитале.

После обследования Брансона спецрейс уже окончательно взял курс на Вашингтон. На земле его доставили на военную базу Эндрюс, неподалеку от столицы США. А уже через несколько часов Брансона принял в Белом доме президент Дональд Трамп.

Втреча проходила в Овальном кабинете. Пастор поблагодарил Трампа и обе палаты Конгресса за усилия по его освобождению, передает телеканал Fox News.

«Мы так благодарны всем тем людям в Конгрессе, которые выстояли с нами, которые молились за нас, которые сражались за нас», - сказал Брансон.

Затем он опустился на колени и помолился с президентом. Священник попросил у Бога «сверхъестественную мудрость» для Трампа, чтобы он мог выполнить все планы, которые у него есть для США.

Президент в свою очередь отметил, что для него большая честь принимать Эндрю Брансона в Белом доме и также поблагодарил сенаторов и конгрессменов за поддержку мер, предпринимаемых для освобождения пастора.

Напомним, власти Турции обвинили американца в причастности к попытке госпереворота летом 2016 года. Сайт kp.ru писал, что суд в турецком Измире приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням тюрьмы. Однако после подсчета времени, проведенного обвиняемым в заключении в СИЗО, освободил его из-под стражи.