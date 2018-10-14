2018-10-14T04:16:25+03:00
Политика

Пентагон отверг обвинения в применении белого фосфора в Сирии

В министерстве заверили, что США и коалиция используют вооружение, не запрещенное международным правом
Юлия ДИВЕЕВА
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Здание ПентагонаЗдание ПентагонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вооруженные силы США не используют вооружение, которое противоречит международному праву военных конфликтов. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Шон Робертсон, комментируя сообщения о применении международной коалицией в Сирии боеприпасов с белым фосфором.

Он подчеркнул, что США и их союзники «наносят только обоснованные удары по военным целям». По словам Робертсона, командование каждый раз оценивает военную необходимость, гуманность, пропорциональность и избирательность готовящейся операции.

«Согласно нашим правилам, коалиция не будет обсуждать публично применение конкретных типов вооружений и боеприпасов при проведении операций. Однако все оружейные системы, которые используются США, оцениваются с правовой точки зрения, чтобы они соответствовали правилам ведения войны», - цитирует его слова ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 13 октября вновь появилась информация об авиаударе возглавляемой США международной коалиции по сирийскому городу Хаджин, расположенному в 110-ти километрах от Дейр-эз-Зора. Бомбардировке подверглись сразу несколько районов этого населенного пункта. При этом союзники применили бомбы с белым фосфором, которые считаются оружием массового поражения и запрещены международными резолюциями.

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