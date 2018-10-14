Бутылка вина урожая 1945 года продана на аукционе за $558 тысяч

СЕГОДНЯ 05:00 2018-10-14T05:02:19+03:00

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На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке бутылка бургундского вина Romanee Conti урожая 1945 года была продана 558 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома в официальном Тwitter.

На торги выставляли две такие бутылки и вторую приобрели за 496 тысяч долларов. И это при том, что их оценочная стоимость была на уровне 22-32 тысяч долларов за бутылку. Отмечается, что в 1945 году было произведено всего 600 бутылок вина Romanee Conti.

Бутылки бургундского вина Romanee Conti урожая 1945 года были проданы за 558 тыс. и 496 тыс. долларовФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

По данным Sotheby's, сегодняшнее приобретение побило предыдущий рекорд, который был установлен в 2007 году тоже в Нью-Йорке. Тогда на торгах бутылка Chateau Mouton Rothschild урожая 1945 года объемом 3 литра ушла с молотка за 310,7 тысячи долларов.

Еще один рекорд установила бутылка виски Macallan, произведенного в 1926 году. За нее выложили 843 тысячи долларов. Еще никогда за крепкие напитки не платили так дорого ни на одном из аукционов Sotheby's и любых торгов в Северной Америке.

Редкие вина и виски из своей личной коллекции на продажу выставил винодел из Франции Роберт Друэн. В сумме все лоты принесли ему 7,3 миллиона долларов, что в пять раз превышает оценочную стоимость.

Бутылка виски Macallan 1926 года продана 843 тыс. долларовФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ