В Сети появилось видео уничтожения танка Abrams йеменскими хуситами

СЕГОДНЯ 05:35 2018-10-14T05:35:44+03:00

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В сети появилось видео, на котором йеменские повстанцы-хуситы во время боя уничтожают танк M1A2S Abrams Вооруженных сил Саудовской Аравии. Ролик был опубликован в твиттер-аккаунте Yemen Observer.

Йеменские повстанцы-хуситы сожгли танк M1A2S Abrams.Боевая машина принадлежала ВС Саудовской Аравии

Там же сообщается, что бой проходил в провинции Джизан на юге Саудовской Аравии. Экипаж танка своими силами попытался остановить наступление повстанцев. В ответ на огонь, хуситы подбили танк и машина загорелась.

На кадрах видно, что экипаж успевает покинуть кабину и выбраться наружу.

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года, находится на вооружении у целого ряда государств, включая Саудовскую Аравию.

Экипаж успел выбраться наружуФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказывал сайт kp.ru, 23 июля стало известно, что йеменские хуситы попросили защиты у президентов России и Франции. Письма с просьбой помочь прекратить войну в Йемене, восстановить в стране мир и стабильность лидерам обеих стран направил глава Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат.

Напомним, 26 марта 2015 года страны Персидского залива начали военную операцию против против йеменских повстанцев-хуситов, взявших Сану под контроль еще в сентябре 2014-го. За время боевых действий в Йемене погибли десятки тысяч мирных жителей.