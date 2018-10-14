Лондон заявил, что ЕС утвердит санкции в связи с отравлением в Солсбери

14 Окт. 06:36 2018-10-14T06:36:38+03:00

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На заседании министров иностранных дел Евросоюза, которое состоится в понедельник, 15 октября, в Люксембурге будут официально одобрены и утверждены санкции в связи с отравлением нервнопаралитическим химическим веществом в Солсбери. Об этом сообщила пресс-служба МИД Великобритании.

«Необходимо еще раз провести красную черту, дать понять, что для любого, кто применяет эту ужасающее оружие, цена всегда будет крайне высока. Эти новые санкции жизненно необходимы, но это не конец истории», — подчеркнул глава ведомства Джереми Хант.

В министерстве отметили, что перед переговорами в Люксембурге Хант встретится с коллегами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии, чтобы поблагодарить их за «поддержку и решимость в рамках глобальных усилий по прекращению использования химического оружия», передает РИА Новости.

«Многие годы существовало международное табу на применение химического оружия, но оно сейчас под угрозой после Сирии и Солсбери», - цитирует пресс-служба МИД его заявление.

Напомним, сайт kp.ru в сентябре писал, что обещанные Лондоном санкции против России «за Скрипалей», в отравлениикоторых британские власти бездоказательно обвиняют нашу страну, откладываются примерно года на полтора. Великобритания их просто не сможет ввести до выхода из Евросоюза.