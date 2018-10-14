Мэр Парижа хочет разместить бомжей в здании городской администрации

14 Окт. 07:11 2018-10-14T07:12:34+03:00

Бездомные получат возможность спать в тепле во время холодов

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Мэр Парижа Анн Идальго распорядилась с конца ноября пускать бездомных женщин на ночь в здание Отель-де-Виле, где расположена городская администрация. Об этом глава столичного муниципалитета рассказала в интервью изданию Journal du Dimanche.

Идальго призвала к «всеобщей мобилизации», чтобы спасти бездомных, которым не хватает в Париже мест для размещения. По ее данным, таких в столице не менее трех тысяч человек.

«В ожидании начала работ, можно использовать свободные здания. Мы также предоставим муниципальные центры. Отель-де-Виль в Париже в этом смысле должен стать примером, показать, что возможно приютить бездомных повсюду, в том числе во Дворце Республики», — уверена мэр.

Она отметила, что в Отель-де-Виле женщины смогут днем получить горячее питание, а для ночлега на первом этаже будет организована спальня с кроватями и санитарная зона.

Идальго решилась на такие меры после того, как прошлой зимой во Франции от холода умерли четыре человека.