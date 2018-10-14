2018-10-14T07:15:54+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 14 октября 2018 года: воздух прогреется до +16

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 14 октября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В воскресенье, 14 октября, погода в Москве может установить новый рекордВ воскресенье, 14 октября, погода в Москве может установить новый рекордФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 14 октября 2018 года будет переменно облачной. Осадков в этот день не ожидается, да и, в целом, в городе будет по-осеннему тепло.

Воздух прогреется до 14..16 градусов. Ветер западного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунде. Атмосферное давление остановится на отметке в 756 миллиметров ртутного столба.

В ночные же часы, по данным синоптиков, температура воздуха будет держаться в пределах 6..8 градусов. Осадков также не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в это воскресенье может быть обновлен климатический рекорд 50-летней давности. По предварительным данным, температура в этот день способна превысить норму на 6-7 градусов. Последний раз столь теплая погода в октябре месяце фиксировалась лишь в 1957 году

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