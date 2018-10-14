2018-10-14T07:31:50+03:00
Происшествия

Ураган "Майкл" мог повредить истребители F-22 на базе во Флориде

На данный момент эксперты не в состоянии проверить эту теорию, поскольку военный объект закрыт до особых распоряжений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США ураган «Майкл» повредил несколько истребителейВ США ураган «Майкл» повредил несколько истребителейФото: REUTERS
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Обрушившийся на южное побережье США ураган "Майкл" мог повредить дорогостоящие американские истребители пятого поколения F-22 Raptor, которые во время буйства стихии были оставлены на военной базе "Тиндалл" во Флориде. Такое заявление сделала официальный представитель ВВС Соединенных Штатов Энн Стефанек.

По ее словам, истребители находились на базе в ожидании техосмотра.

"Мы предполагаем, что оставленные внутри истребители могут быть повреждены, но мы не будем знать, насколько, пока наши сотрудники не смогут безопасно войти в эти ангары, чтобы провести оценку", - сказала представитель.

При этом она не смогла назвать точное число находящихся на территории базы самолетов. Однако, по данным газеты Air Force Times, на этом военном объекте могли находиться также истребители QF-16 и самолеты Mitsubishi MU-2.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что база "Тиндалл" серьезно пострадала в результате обрушения урагана. Были разрушены практически все сооружения, взлетно-посадочная полоса и даже гавань для стоянки судов. На данный момент объект остается закрытым до особых распоряжений.

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