Трамп: США отстали от России и Китая в создании космических сил, зато люди у нас хорошие

14 Окт. 08:08 2018-10-14T08:09:25+03:00

Президент США сообщил, что Пентагон уже работает над созданием шестого вида ВС США

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Россия и Китай опередили Соединенные Штаты в создании вооруженных Космический сил. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Ричмонде.

«Китай уже начал, Россия уже начала. Они первые начали, но зато у нас - самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли», - отметил глава государства.

Он пообещал, что Америка не долго будет в отстающих, и скоро у США появятся свои Космические силы, передает ТАСС.

«По моему указу Пентагон работает сейчас над созданием шестого вида вооруженных сил США - Космических сил», - сообщил Трамп.

Напомним, ранее в марте 2018 года президент США Дональд Трамп распорядился создать военно-космические силы для лидерства Вашингтона в космосе, чтобы не "плестись" за Россией и Китаем.