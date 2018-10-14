2018-10-14T08:15:10+03:00
Происшествия

Шторм "Каллум" в Великобритании унес жизни не менее трех человек

На Уэльс обрушились обильные дожди и ветер, скорость которого достигает 96 км/ч
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Великобритании не менее трех человек погибли в результате непогодыВ Великобритании не менее трех человек погибли в результате непогодыФото: REUTERS
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По меньшей мере три человека погибли в результате шторма "Каллум" в Великобритании. В настоящий момент стихия бушует на территории Уэльса.

Известно, что тело одного погибшего было извлечено из воды у побережья города Брайтон графства Восточный Суссекс. Другой мужчина скончался в минувшую субботу, 13 октября, попав под оползень близ населенного пункта Кумдуад. Еще один человек умер в больнице после того, как его вместе со спутницей вытащили из воды близ пристани города Пенарт.

Власти считают, что количество жертв может увеличиться, поскольку обильные дожди все еще продолжаются, а скорость ветра превышает 96 км/ч. По прогнозам метеорологов, дальше шторм будет пробираться через Уэльс в сторону западной и северной Англии, Шотландии и Северной Ирландии, передает газета The Sun.

Между тем, как писал ранее сайт kp.ru, в марте этого года в Великобритании также случилась непогода. Тогда отступившие от берегов воды Северного моря смыли прибрежные пески и открыли древний окаменевший лес.

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