"Редкий гость": Белка посетила заседание экологического комитета в Лондоне

14 Окт. 08:33 2018-10-14T08:33:30+03:00

Зверек примерно шесть раз вбегал и выбегал из комнаты, приковывая к себе внимание парламентариев [видео]

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Необычный гость посетил очередное заседание экологического комитета парламента Лондона, которое состоялось в минувший четверг, 11 октября. Сотруднику администрации Джилсу Бродбенту удалось снять на видео как в зал с уверенностью пропрыгала белка, причем за все время она вбегала и выбегала из комнаты не менее шести раз.

Белка пришла на встречу экологического комитета в Великобритании.

В результате парламентарии постоянно отвлекались на этого "редкого и восхитительного посетителя", который решил заглянуть на встречу как раз вовремя. Ведь в тот день парламентарии и общественники обсуждали экологическое воздействие аэропорта Хитроу на окружающую среду.

Советник партии зеленых Каролайн Рассел предположила, что "белка просто хотела удостовериться в присутствии на собрании представителя дикой природы", передает UPI.

Ранее сайт kp.ru также публиковал видео, на котором запечатлена белка, объевшаяся забродивших яблок. Пьяный зверек пытался выбраться из сада, но уже не мог нормально контролировать свое тело.