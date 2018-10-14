Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера

14 Окт. 09:43 2018-10-14T09:43:23+03:00

За всю свою профессиональную карьеру ни один из спортсменов еще ни разу не проигрывал [видео]

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Чемпион UFC в легком весе, дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов вызвал американского боксера Флойда Мейвезера на поединок. Такое заявление россиянин сделал на камеру, а ролик позже был опубликован в Instagram спортивного менеджера Деджуана Блэйка.

"Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27. Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет?", - сказал Нурмагомедов.

dejuanblake Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мэйуэзера

Боец подчеркнул, что "в джунглях может быть только один король", и это определенно он сам. По словам россиянина, данный факт подтверждает и то, что американец так и не смог уложить ирландца Конора Макгрегора на ринг, а ему удалось сделать это с легкостью.

Между тем, по каким именно правилам может состояться поединок бойца смешанных единоборств и боксера, не уточняется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора, взяв его в удушающий захват уже в четвертом раунде. Тем самым россиянин защитил свой титул чемпиона Абсолютного бойцовского клуба.

Однако из-за массовой драки, произошедшей сразу после поединка, Нурмагомедов может быть дисквалифицирован на 4-6 месяцев и оштрафован на 250 тысяч долларов. Также спортсмен все еще не получил свой гарантированный гонорар за бой.