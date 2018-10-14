В результате ДТП в Турции погибли 19 нелегальных мигрантов

14 Окт. 11:45 2018-10-14T11:45:47+03:00

Водитель не справился с управлением, и грузовик упал с моста в оросительный канал

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Страшное ДТП с грузовиком произошло в это воскресенье, 14 октября, в турецкой провинции Измир на западе страны. Согласно последним данным, жертвами аварии стали 19 нелегальных мигрантов, еще пять человек получили травмы, в том числе водитель транспортного средства.

По версии правоохранителей, мужчина просто не справился с управлением, и грузовик, перевернувшись, упал с моста прямо в оросительный канал.

На месте инцидента работают сотрудники полиции и медики. Пострадавших уже доставили в больницу. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, агентство DHA.

Напомним, что еще одно серьезное ДТП произошло в Турции в середине сентября этого года. Тогда рейсовый автобус так же съехал с дороги в провинции Афьонкарахисар и упал в водный канал. В результате аварии погибли семь человек, еще 28 пострадали, передает сайт kp.ru.