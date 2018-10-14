Минпромторг предложил начать выращивать в России опиумный мак

14 Окт. 11:59 2018-10-14T12:00:04+03:00

Соответствующая инициатива была направлена на рассмотрение в правительство

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Правительство России планирует рассмотреть законопроект министерства промышленности и торговли, предлагающий разрешить выращивание наркосодержащих растений на территории нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства-инициатора.

"На проект федерального закона уже получены заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации и Минюста России", - рассказали в Минпромторге.

В министерстве напомнили, что сейчас России закупает 100% всех субстанций для производства сильнодействующих наркотических лекарств, поскольку у нас в стране такие растения выращивать попросту нельзя. Законопроект же предлагает снять запрет на культивирование того же опиумного мака.

В документе уже прописан порядок и нормы выращивания таких растений, определены цели, остается лишь прописать конкретные сорта.

По данным ТАСС, в случае принятия законопроекта перейти на отечественные субстанции при производстве опиоидных обезболивающих можно будет уже в 2019 году.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент в России зарегистрированы 13 наркотических лекарственных препаратов, большинство из которых считаются жизненно необходимыми.