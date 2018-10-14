Папирус древнеегипетской "Книги мертвых" продан в Монако за €1,35 млн

14 Окт. 12:43 2018-10-14T12:43:37+03:00

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Папирус с текстом древнеегипетской "Книги мертвых" был продан в минувшую субботу, 13 октября, на торгах в Монако за 1,35 млн евро. Такие данные предоставили в пресс-службе аукционного дома Hotel des Ventes de Monte-Carlo.

Известно, что свиток длиной 17 метров датируется примерно 594-588 годами до нашей эры. Он включается в себя сборник гимнов и различных религиозных текстов, которые помещались в гробницу и должны были помогать усопшему на пути в потусторонний мир. Все произведения в "книге" украшены рисунками черно-красных цветов.

Изначально лот оценивался в 1,8-2 миллиона евро. Эксперты определили состояние папируса как хорошее - повреждена были лишь небольшая часть. Однако неизвестный коллекционер, который вел торги по телефону, предложил за "Книгу мертвых" меньшую сумму. В результате именно ему ушел данный лот, ранее находившийся во владении проживающей во Франции супружеской пары, передает газета Le Parisien.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году экспертам удалось раскрыть секрет строительства египетских пирамид. Археологи обнаружили дневник одного из работников, возводивших Великую пирамиду Хеопса, в котором описывается, как все было на самом деле.