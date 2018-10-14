Яркий, увлеченный человек: Путин поздравил Юдашкина с 55-летием

14 Окт. 13:20 2018-10-14T13:20:52+03:00

В этом году известный художник-модельер отмечает юбилей

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Президент России Владимир Путин поздравил известного художника-модельера, заслуженного деятеля искусств РФ Валентина Юдашкина с днем рождения. В этом году мужчине исполняется 55 лет.

"Яркий, увлечённый любимым делом человек, Вы посвятили себя творческой профессии, добились успеха и признания в сфере искусства, высокой моды и дизайна. Ваши талантливые работы дарят людям настоящий праздник, радость и красоту", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напоследок Путин пожелал художнику здоровья, неиссякаемого вдохновения, а также успешной реализации новых идей и замыслов.

Сайт kp.ru писал о том, что в этом году Валентин Юдашкин также провел свой традиционный модный показ, который был приурочен к Международному женскому дню - 8 марта. Шоу проходило в стиле Victoria Secret и собрало в одном зале множество звезд российской эстрады.