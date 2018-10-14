"Пародия на силу": В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об украинских брендах

14 Окт. 14:12 2018-10-14T14:13:19+03:00

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Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек заявил, что предложенные президентом Украины Петром Порошенко национальные бренды являются лишь "пародией на силу и религиозное вероопределение".

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее лидер незалежной выразил уверенность в том, что Москву буквально "корчит" от упоминаний об армии его страны, Нацгвардии и автокефальной церкви.

"Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира… Но это чёрный юмор, потому что религиозная смута, которую затеял украинский президент, ещё никогда в истории не приводила к спокойной жизни", - цитирует телеканал RT Бальбека.

Депутат подчеркнул, что настоящими украинскими брендами стоило бы считать "хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь", ведь именно их демонстрируют проживающие в России украинцы.