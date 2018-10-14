2018-10-14T14:18:42+03:00
Происшествия

В Португалии из-за шторма «Лесли» пострадали не менее 27 человек

Около 325 тысяч местных жителей остались без электричества
Дарья ИВАШКИНА
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В Португалии из-за шторма «Лесли» пострадали не менее 27 человекВ Португалии из-за шторма «Лесли» пострадали не менее 27 человекФото: REUTERS
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По последним данным, в Португалии из-за обрушившегося на страну шторма «Лесли» пострадали 27 человек. Между тем никто из них серьезно не пострадал, все эти люди получили лишь легкие травмы.

Кроме того, в результате удара стихии около 325 тысяч португальцев остались без света. Также из-за шторма в аэропортах республики, в том числе в воздушной гавани Лиссабона, были отменены в общей сложности более 40 рейсов. Помимо этого, приходилось перекрывать некоторые дороги, сообщает телеканал La Sexta.

Стоит отметить, что в ночь на воскресенье, 14 октября, стихия частично утратила свою интенсивность. В настоящее же время шторм уже достиг территории Испании: в связи с этим власти некоторых испанских регионов повысили уровень погодной опасности до «желтого» (опасность) и «оранжевого» (высокая опасность).

А вот в Великобритании бушует шторм «Каллум». Как сообщал сайт kp.ru, на Уэльс обрушились обильные дожди и ветер, скорость которого достигает 96 километров в час. Стихия уже унесла жизни не менее трех человек.

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