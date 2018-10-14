В Бельгии неизвестные ранили двоих полицейских

14 Окт. 14:35 2018-10-14T14:35:57+03:00

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В ночь на воскресенье, 14 октября, стрельба произошла в районе одного из населенных пунктов, расположенных в бельгийской провинции Льеж. В результате двое полицейских получили ранения.

Как стало известно, минувшей ночью стражи порядка пытались остановить подозрительный автомобиль. Между тем находившиеся в салоне пассажиры, увидев выставленный на дороге патруль, открыли по нему огонь.

Причем нападавшим удалось скрыться. В настоящее время полиция активно ведет их поиск, личности подозреваемых устанавливаются, сообщает телеканал RTBF.

Кстати, поддержку пострадавшим правоохранителям уже выразил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. «Моя поддержка двум полицейским, которые были ранены во время стрельбы. Мы должны быть непреклонны перед теми, кто нападает на правоохранительные органы», - написал политик в своем Twitter.

Отметим, это далеко не первый случай применения огнестрельного оружия против стражей порядка в Бельгии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае в центре города Льеж произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника полиции и один прохожий.