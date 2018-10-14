Косачев заявил о почти 100% вероятности введения новых санкций ЕС против России

14 Окт. 14:55 2018-10-14T14:55:49+03:00

По мнению сенатора, у Европы на это есть три причины

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев выразил уверенность в том, что в понедельник, 15 октября, совет глав МИД стран Евросоюза утвердит введение новых санкций против России.

«Вероятность того, что главы МИД стран ЕС на завтрашних переговорах в Люксембурге официально утвердят очередные санкции против России, близка к 100%», - написал политик на своей странице в Facebook.

При этом сенатор назвал три причины такого решения Европы. Как считает Косачев, ограничения необходимы ЕС для того, чтобы доказать собственную правоту, а также заявить, что сам Евросоюз «точно вне подозрений» в сфере применения химоружия. Кроме того, по мнению политика, таким образом Запад хочет «застолбить за собой право расследовать, судить и карать любую сторону по собственному усмотрению, без публичного доказательства вины».

Также Косачев заметил, что западные страны ведут себя в мире «диктаторски». «Если бы такое происходило в чьем-либо суде, тот же Запад первым кричал бы на весь мир о (не)судебном произволе, однако сам ведет себя в мире абсолютно авторитарно, я бы сказал, диктаторски», - подчеркнул сенатор.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье в МИД Великобритании заявили, что Евросоюз намерен уже 15 октября утвердить новые санкции против России. На этот раз ЕС собирается наказать нашу страну за якобы применение химическогооружия.