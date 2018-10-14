"Операция прошла успешно": Венедиктов рассказал о своей госпитализации

14 Окт. 15:12 2018-10-14T15:12:33+03:00

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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил информацию о своей госпитализации в одну из столичных клиник. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что еще в субботу, 13 октября, журналиста доставили в хирургическое отделение на машине скорой помощи.

"Да, меня вчера срочно госпитализировали с острой болью в почке. Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц. Да, мне придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты. Да, операция прошла успешно", - написал главред на своей странице в соцсетях.

Венедиктов подчеркнул, что на данный момент чувствует себя "относительно неплохо" и тут же поблагодарил за это врачей. Он также сказал "спасибо" всем тем, кто искренне интересуется его здоровьем и желает ему выздоровления.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее в больнице оказался также народный артист СССР Армен Джигарханян. Эта госпитализация стала для него уже пятой в текущем году.