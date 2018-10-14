2018-10-14T15:29:06+03:00
Политика

Нетаньяху пригрозил ХАМАС "крайне болезненными" ударами

Израиль требует от палестинцев прекращения беспорядков в районе сектора Газа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Израиль пообещал нанести "крайне болезненные" удары по территории сектора Газа, если члены палестинского движения ХАМАС не прекратят вооруженные столкновения с расположенными на границе военнослужащими еврейского государства. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху во время выступления на открытии еженедельного заседания правительства.

Глава кабмина напомнил, что ранее в пятницу Израиль уже атаковал группу палестнинцев, проникнувших на территорию страны со стороны сектора Газа, однако, по его словам, "предупреждение" так и не было воспринято должным образом.

"Если у них есть хотя бы капля здравого смысла, ХАМАС сейчас же прекратит огонь и насилие", - цитирует Associated Press Нетаньяху.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколькими днями ранее Израиль вновь выпустил одну из своих противоракет в районе границы с Палестиной. Причиной стало ложное срабатывание сирен воздушной тревоги. На деле же никаких атак со стороны сектора Газа не проводилось.

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