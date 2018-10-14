2018-10-14T15:52:27+03:00
Экономика

Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста через Амур

Теперь необходимо дождаться окончания работ на российской территории
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китайская часть моста через Амур. Фото: eao.ruКитайская часть моста через Амур. Фото: eao.ru
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Китай полностью завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через реку Амур, который должен будет соединить село Нижнеленинское в Еврейской автономной области и город Тунцзян провинции Хэйлунцзян.

"Накануне китайские рабочие установили последнюю стальную балку между опорами моста", - сообщило Центральное телевидение республики.

Стоит отметить, что КНР приступила к строительству в феврале 2014 года, уже через полгода после подписания контракта. Общая длина конструкции составляет 2215 м, и ее большая часть (1886 м) находится именно на территории республики. Российской стороне нужно лишь достроить оставшиеся несколько сотен метров.

Однако работы на территории нашей страны начались лишь под угрозой межгосударственного скандала в июне 2016 года. Теперь мост обещают сдать к 2019-му году.

Журналисты "Комсомолки" Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов совершили небольшое путешествие по пограничным городам России и Китая и попытались выяснить, что стало причиной такой задержки строительства.

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