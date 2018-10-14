2018-10-14T16:35:37+03:00
Политика

В Киеве полиция применила слезоточивый газ против радикалов

Стражи порядка помешали националистам организовать на Майдане штаб по празднованию Дня защитника Украины
Дарья ИВАШКИНА
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Стражи порядка помешали националистам организовать на Майдане штаб по празднованию Дня защитника УкраиныСтражи порядка помешали националистам организовать на Майдане штаб по празднованию Дня защитника УкраиныФото: REUTERS
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В воскресенье, 14 октября, в центре Киеве произошло еще одно столкновение радикалов с полицией.

Как стало известно, на этот раз стычка случилась на Михайловской улице. Поводом для нее стала попытка националистов пронести палатку на Майдан, где они планировали организовать штаб по празднованию Дня защитника Украины. Чтобы помешать активистам, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и дубинки, сообщают украинские СМИ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 14 октября, украинские радикалы устроили потасовку с полицией в Мариинском парке, также расположенном в центре Киева. Драка завязалась, когда стражи порядка оцепили памятник генералу Ватутину, чтобы спасти его от националистов. В результате активисты не смогли близко подобраться к советскому монументу, поэтому просто закидали его яйцами.

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