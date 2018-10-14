2018-10-14T16:55:51+03:00
В мире

Глава Минобороны Нидерландов объявила о «кибервойне с Россией»

При этом Анк Бейлевельд добавила, что в настоящее время на работу спецслужб выделяются дополнительные средства
Дарья ИВАШКИНА
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Министр обороны Нидердандов Анк БейлевельдМинистр обороны Нидердандов Анк БейлевельдФото: REUTERS
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Министр обороны Нидердандов Анк Бейлевельд заявила, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией. В частности, по ее мнению, в настоящее время якобы идут попытки оказать влияние на ход политических дебатов в Голландии.

«Люди пытаются повлиять на ход политических дебатов здесь. Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17», - сказала глава Минобороны королевства в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL, призвав при этом «перестать быть наивными в этой сфере».

Также Бейлевельд отметила, что «случившееся по-настоящему опасно». Очевидно, она имела в виду «кибератаку» на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в совершении которой Нидерланды безосновательно обвиняют Москву. В связи с этим, как подчеркнула министр, на работу спецслужб выделяются дополнительные средства, а европейские и международные организации принимают дополнительные меры.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 октября глава Минобороны Голландии заявила, что спецслужбы королевства предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо россиян. По данным руководителя голландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, попытка совершить кибернападение была предпринята еще 13 апреля.

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