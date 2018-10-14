В МИД Египта назвали темы переговоров Путина и ас-Сиси

14 Окт. 17:16 2018-10-14T17:16:40+03:00

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Глава МИД Египта Самех Шукри рассказал, о чем будут говорить президент РФ Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе запланированной на 17 октября встречи в Сочи. По его словам, главы государств обсудят сирийское урегулирование, а также ситуацию в Ливии и Йемене и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

«В ходе визита будет обсуждаться вопрос координации усилий, связанных с кризисами в регионе, особенно сирийским кризисом, а также пути выхода из этой ситуации», - сказал министр иностранных дел арабской республики в интервью RT.

Также Шукри добавил, что на предстоящих переговорах особое внимание будет уделено вопросам двустороннего экономического сотрудничества. В частности, лидеры поговорят о возможности увеличения товарооборота между Россией и Египтом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале октября замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 17 октября посетит Россию. Как тогда отмечалось, главной целью египетского лидера будет встреча с главой нашего государства Владимиром Путиным.