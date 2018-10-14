«Своего рода демократ»: Трамп не исключил отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса

14 Окт. 17:33 2018-10-14T17:33:57+03:00

Как заметил американский лидер, на определенном этапе все уходят, ведь «это Вашингтон»

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Президент США Дональд Трамп подтвердил слухи о возможной отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса. При этом он заметил, что нынешний министр обороны Соединенных Штатов хороший человек, хоть и «своего рода демократ».

«Возможно, что он уйдет. Я думаю, что он своего рода демократ, если вы хотите знать правду. Однако генерал Мэттис хороший человек. Мы с ним хорошо ладим. Он может уйти», - сказал американский лидер в интервью телеканалу CBS.

Также Трамп подчеркнул, что «на определенном этапе все уходят». «Люди уходят - это Вашингтон», - пояснил глава Соединенных Штатов. В связи с этим он не исключил, что в ближайшее время администрацию США покинут и другие сотрудники.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, слухи о возможной отставке Мэттиса появились еще в сентябре. Тогда ряд американских СМИ написал о том, что Трамп может уволить главу Пентагона после промежуточных выборов в ноябре. Тогда отмечалось, что министр обороны США окончательно впал в немилость президента.