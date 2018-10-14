В Москве 14 октября стало самым теплым за последние 70 лет

14 Окт. 17:54 2018-10-14T17:54:30+03:00

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Синоптики объявили о том, что температура воздуха в Москве установила новый рекорд для 14 октября. К 14:00 мск воскресенья воздух в столице прогрелся до +17,5 градуса, а к 15:00 мск столбик термометра на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, показывал уже +17,6 градуса.

Как отметил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, так тепло в мегаполисе не было уже 70 лет - с 1948 года. «Покров в Москве стал самым теплым за последние 70 лет», - сказал метеоролог РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, солнечных дней этой осенью в Москве было явно больше, чем дождливых и холодных. А на этой неделе в столицу пришло «старое» бабье лето - так называют вторую волну осеннего тепла. Причем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни теплая и ясная погода в московском регионе сохранится.