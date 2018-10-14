2018-10-14T18:24:29+03:00
В мире

Саудовская Аравия пригрозила ответить на возможные санкции США и Великобритании

Как заметили в Эр-Рияде, экономика королевства играет весомую роль в мире
Дарья ИВАШКИНА
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Саудовская Аравия пригрозила ответить на возможные санкции США и ВеликобританииСаудовская Аравия пригрозила ответить на возможные санкции США и ВеликобританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Саудовская Аравия прокомментировала заявления США и Великобритании об их намерении ввести против королевства санкции в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи. Так, в Эр-Рияде пообещали ответить на возможные ограничения «еще более жесткими мерами».

«Королевство подтверждает, что ответит более серьезными мерами в случае принятия каких-либо шагов против него», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Саудовской Аравии. Также там отмечается, что экономика королевства играет весомую роль в мире, поэтому введенные против Эр-Рияда ограничения окажут влияние и на другие страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи - саудовский журналист, обозреватель газеты Washington Post. Он пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Причем в Турции заявляют, что мужчину убили прямо в дипмиссии, однако Эр-Рияд подобные обвинения отвергает. Между тем США и Великобритания уже готовятся ввести санкции против королевства.

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