2018-10-14T20:51:03+03:00
Политика

В Киеве задержали около 100 человек у Киево-Печерской лавры

Молодых людей доставили в управление полиции «для установления их личных данных и проведения профилактической беседы»
Дарья ИВАШКИНА
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Украинская полиция усилила охрану Киево-Печерской лавры. Фото: Арина СувороваУкраинская полиция усилила охрану Киево-Печерской лавры. Фото: Арина Суворова
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В воскресенье, 14 октября, в Киеве задержали около100 молодых людей, собиравшихся с неизвестными целями возле Киево-Печерской лавры. Как уточнил начальник киевского управления национальной полиции Украины Андрей Крищенко, всех задержанных доставили в Печерское районное управление «для установления их личных данных и проведения профилактической беседы».

Между тем правоохранители продолжают следить за ситуацией возле Киево-Печерской лавры. Как заверил Крищенко, стражи порядка смогут «защитить все культовые сооружения и не допустить любых актов вандализма или захватов».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 14 октября, в незалежной отмечаются День защитника Украины и День украинского казачества. При этом в центре Киева уже произошло несколько столкновений радикалов с полицией. Кроме того, не так давно в украинской столице завершился Марш националистов. А в социальных сетях в это время прошел слух, что после концерта на Европейской площади радикалы двинутся в сторону Киево-Печерской лавры.

«Комсомолка» следит за развитием событий в Киеве.

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