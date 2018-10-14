14 Окт. 21:13 2018-10-14T21:14:06+03:00

В марше националистов в Киеве приняли участие около 15 тысяч человек Фото: REUTERS

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В киевской полиции рассказали о марше националистов, который прошел в центре украинской столицы в это воскресенье, 14 октября. По данным правоохранителей, в нем приняли участие около 15 тысяч человек.

Причем, по словам начальника киевского управления национальной полиции Украины Андрея Крищенко, обошлось без серьезных нарушений. «Марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно: участие в шествии приняли около 15 тысяч человек», - приводит слова Крищенко сайт киевской полиции.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 14 октября, украинские националисты вышли на центральные улицы Киева по случаю 76-летия создания запрещенной в России экстремистской организации Украинская повстанческая армия (УПА). Радикалы прошлись от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади, при этом по дороге они выкрикивали националистические лозунги, а заодно жгли файеры и дымовые шашки.

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