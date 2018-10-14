Появилась информация о задержании 23 чеченцев во Франции

14 Окт. 21:41 2018-10-14T21:41:29+03:00

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В воскресенье, 14 октября, появилась информация о задержании 23 чеченцев в пригороде Парижа. По некоторым данным, полиция арестовала предполагаемых рэкетиров в департаменте Сен-Сен-Дени.

Как пишет газета Figaro, задержанные взимали «таксу» за право въехать в Париж с тех, кто приезжал во французскую столицу из Польши, Молдавии и Украины: по сведениям издания, каждый «следующий с Востока» платил рэкетирам 200 евро. В результате месячный «заработок» подозреваемых мог достигать 200 тысяч евро.

Также газета утверждает, что среди задержанных есть люди, которые «представляют угрозу французской госбезопасности».

Стоит отметить, что в посольстве РФ в Париже уже ознакомились с опубликованными местными СМИ материалами и в настоящее время проверяют информацию о задержании чеченцев.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года появились сообщения о задержании в Австрии девятерых чеченских беженцев, занимавшихся шантажом и поджогами.