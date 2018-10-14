14 Окт. 22:20 2018-10-14T22:20:30+03:00

Пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в центре Москвы Фото: Иван ВИСЛОВ

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В воскресенье вечером, 14 октября, пять рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в центре Москвы. Как уточнили в столичном главке Следственного комитета России (СКР), ЧП случилось во время реконструкции фасада здания, расположенного в Газетном переулке.

В результате четверых из пяти пострадавших пришлось госпитализировать: всех их доставили в медицинские учреждения, где сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Между тем по факту обрушения строительных лесов столичные следователи начали проверку . В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного следственного управления СКР по Москве.

Отметим, это уже не первый подобный случай в столице. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, ранее в октябре в результате обрушения строительных лесов на Минской улице пострадали восемь человек.