2018-10-14T22:20:30+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в центре Москвы

Столичные следователи начали доследственную проверку
Дарья ИВАШКИНА
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Пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в центре МосквыПять человек пострадали при обрушении строительных лесов в центре МосквыФото: Иван ВИСЛОВ
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В воскресенье вечером, 14 октября, пять рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в центре Москвы. Как уточнили в столичном главке Следственного комитета России (СКР), ЧП случилось во время реконструкции фасада здания, расположенного в Газетном переулке.

В результате четверых из пяти пострадавших пришлось госпитализировать: всех их доставили в медицинские учреждения, где сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Между тем по факту обрушения строительных лесов столичные следователи начали проверку . В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного следственного управления СКР по Москве.

Отметим, это уже не первый подобный случай в столице. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, ранее в октябре в результате обрушения строительных лесов на Минской улице пострадали восемь человек.

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