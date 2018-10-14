2018-10-14T22:44:44+03:00
Спорт

«Надо поступать по справедливости»: Тарасов высказался о скандале с Кокориным и Мамаевым

По мнению футболиста, его арестованные на два месяца коллеги «уже раскаялись»
Дарья ИВАШКИНА
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Футболист Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/@tarasov23Футболист Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/@tarasov23
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Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал скандал со своими коллегами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые ранее были арестованы на два месяца по делу о хулиганстве. Как заметил спортсмен, в данном случае нужно разбираться «справедливо и без давления со стороны». По его мнению, должно быть «правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ».

Также Тарасов признался, что никому бы не пожелал двух месяцев заключения, а также выразил уверенность в том, что Корорин и Мамаев «уже раскаялись и осознали недопустимость подобного».

«Никому такого не пожелаю - два месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. <…> Надо поступать по справедливости», - написал футболист в своем Instagram.

Также он заметил, что наказание человека в случае, когда все живы и целы, «не должно радовать».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября Кокорин и Мамаев устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания».

В результате в отношении них было заведено уголовное дело о хулиганстве. А 11 октября Тверской суд арестовал футболистов до 8 декабря.

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