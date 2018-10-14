2018-10-14T23:11:14+03:00
Политика

В Киеве расследуют нападение на предполагаемый офис Медведчука

Неизвестные люди в масках разбили окна и сделали надписи на расположенном на улице Ивана Франко здании
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер общественного движения «Украинский выбор - Право народа» Виктор Медведчук. Фото: Алексей Дружинин/ТАССЛидер общественного движения «Украинский выбор - Право народа» Виктор Медведчук. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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В воскресенье, 14 октября, стало известно о том, что в Киеве расследуют нападение на предполагаемый офис лидера общественного движения «Украинский выбор - Право народа» Виктора Медведчука.

Как уточнили в местной полиции, около 19:20 мск поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Ивана Франко: свидетели заявили, что неизвестные люди в масках бьют окна и делают надписи на одном из расположенных там зданий.

Однако когда на место происшествия приехали правоохранители, нарушители уже скрылись. Между тем прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили надписи на фасаде указанного очевидцами дома. Кроме того, были повреждены окна и роллеты. «Также, по словам охранников, в помещение забросили, вероятно, дымовые шашки», - говорится на сайте киевской полиции.

Отметим, в это воскресенье, 14 октября, в Киеве неспокойно. Так, ранее в украинской столице прошел марш националистов по случаю 76-летия создания запрещенной в России экстремистской организации Украинская повстанческая армия (УПА). Как сообщал сайт kp.ru, радикалы прошлись по центральным улицам города, выкрикивая националистические лозунги, а заодно поджигая файеры и дымовые шашки.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в Киеве. Читайте онлайн-трансляцию происходящего на Украине на нашем сайте.

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