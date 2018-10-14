Удачу россиянам в матче Лиги Наций с командой Турции принесли голуби
Во время встречи сборной России с Турцией на поле сочинского стадиона «Фишт» появлялись голуби, они-то и принесли нашим футболистам удачу. По крайней мере, так считает главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
«Голуби – это хорошее предзнаменование, сегодня они принесли нам удачу», - сказал он на пресс-конференции после победы своих подопечных.
«Кроме голубей, мы ещё видели тысячи болельщиков, которые нас поддержали. С удовольствием мы играли в Сочи, болельщик был активен, поддерживал все минуты. Мы им благодарны, что пришли на этот матч», - отметил Станислав Черчесов.
А нападающий сборной России Артем Дзюба пошутил, что птицы помогали футболистам не только своим появлением на поле: они даже пытались перехватить мяч, когда атаковал соперник.
«Честно говоря, в первом тайме нам всем было так плохо, что я даже никого не видел. Только в нашей штрафной, когда турки врывались пару раз, голуби пытались перехватить мяч», - приводит его слова агентство «Р-Спорт».
Напомним, в воскресенье сборная России обыграла команду Турции со счетом 2:0. Сайт kp.ru овел прямую онлайн-трансляцию матча Лиги Наций Россия - Турция.
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