2018-10-15T00:19:18+03:00
Наука

Глава NASA прослезился, говоря об аварии ракеты-носителя «Союз»

Брайденстайн сказал, что авария ракеты-носителя «Союз» не повлияет на дальнейшее космическое сотрудничество США с Россией [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава NASA Джим БрайденстайнГлава NASA Джим БрайденстайнФото: REUTERS
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.Отвечая на вопросы журналистов о недавней аварии ракеты-носителя «Союз», глава NASA Джим Брайденстайн в какой-то момент едва сдержал слезы.

«Я горд нашим астронавтом Ником Кейгом и его женой Кейти», - сказал руководитель американского космического агентства.

Он рассказал, что Ник Крейг, как и все астронавты NASA, чтобы отправиться в составе международного экипажа к МКС, пять лет учил русский язык, и это был его первый полет к станции.

«Я уверен, что он разочарован», - отметил Брайденстайн.

Он подчеркнул, что оба космонавта – и американец, и его российский коллега Алексей Овчинин – настоящие герои, и пр внештатной ситуации вели себя в высшей степени профессионально.

«Какое-то время мы не знали, что с ними происходит», - голос главы NASA дрогнул, Джим Брайденстайн едва сдержал слезы.

Он также очень высоко оценил действия «Роскосмоса» в момент аварии, добавив, что был потрясен высочайшим качеством работы огромного числа людей: «Их команда работала бок о бок с нашей».

«Это было впечатляюще. Вместе наши народы могут сделать больше, чем по отдельности», - заявил Брайденстайн, выразив надежду на то, что следующий совместный запуск ракеты к МКС пройдет успешно.

Глава NASA Джим Брайденстайн отвечает на вопросы журналистов об аварии ракеты-носителя "Союз".Он отметил, что авария не повлияет на дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом"

Руководитель NASA также сообщил, что эта авария на дальнейшее космическое сотрудничество США с Россией не повлияет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российская ракета-носитель «Союз-МГ» с космическим кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома «Байконур» 11 октября, однако на 165 секунде полета произошла авария. Спускаемый аппарат с космонавтами аварийно отделился от корабля «Союз» и по баллистической траектории вернулся на Землю. Алексей Овчинин и Ник Хейг, живые и здоровые, приземлились в Казахстане.

Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.

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