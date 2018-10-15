2018-10-15T03:16:39+03:00
Политика

«Я могу ошибаться»: Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну

Президент США отметил, что ему известно о репрессиях в КНДР и использовании принудительной рабочей силы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен ЫнПрезидент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, однако при этом признал, что может ошибаться.

«Да, я доверяю ему. Но это не значит, что я не могу ошибаться», - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу CBS.

Он не стал отказываться от своих слов даже после того, как ведущая напомнила ему о том, что лидера КНДР обвиняют в массовых репрессиях, использовании принудительной рабочей силы и прочих нарушениях прав человека в своей стране.

«Мне известно об этих вещах, я не ребенок», - ответил американский президент.

Напомним, после своей «исторической» встречи с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре Дональд Трамп неоднократно говорил, что он «отлично поладил» с коллегой из Пхеньяна.

Позже стало известно, что Трамп получил от Ким Чен Ына письмо, в котором северокорейский лидер предложил главе Белого дома провести вторую встречу. Президент США объявил, что готов с ним снова пообщаться после промежуточных выборов в американский конгресс, которые запланированы на 6 ноября.

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