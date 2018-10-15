2018-10-15T04:03:27+03:00
Происшествия

После обрушения строительных лесов в центре Москвы госпитализированы четыре человека

Пятому пострадавшему медики оказали помощь на месте
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в центре МосквыПять человек пострадали при обрушении строительных лесов в центре МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
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После обрушения строительных лесов в центре Москвы госпитализированы четыре человека, пятому пострадавшему госпитализация не потребовалась, ему медки оказали помощь на месте.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, настилы строительных лесов, на которых работали люди, обвалились в воскресенье вечером, 14 октября, во время реконструкции фасада здания, расположенного в Газетном переулке, соединяющем Тверскую улицу с Большой Никитской. В результате пять человек упали и получили травмы различной степени тяжести.

Следователи начали проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, это не первый подобный случай в столице. Так, ранее в октябре в результате обрушения строительных лесов на Минской улице пострадали восемь человек.

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