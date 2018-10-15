2018-10-15T04:29:49+03:00
В мире

Саудовский король поблагодарил Эрдогана за сотрудничество в расследовании исчезновения журналиста

Король Саудовской Аравии в воскресенье вечером провел телефонный разговор с президентом Турции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль СаудКороль Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль СаудФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил собеседника за сотрудничество в расследовании исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи.

Кроме того, во время беседы по телефону с турецким лидером, которая состоялась в воскресенье вечером, саудовский монарх подчеркнул устойчивость отношений между двумя странами и взаимную заинтересованность в их развитии.

Со своей стороны, Эрдоган отметил, что Анкара очень ценит исторические связи с Эр-Риядом и стремится к их укреплению, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, саудовский оппозиционный журналист, проживающий в Соединенных Штатах обозреватель газеты Washington Post Джамаль Хашкаджи, пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился, чтобы оформить документы на брак.

Невесту Джамаля в здание не пустили, а через пять часов девушке сказали, что ее жених давно ушел. С тех пор Хашкаджи не выходит на связь. В Турецкой полиции предположили, что журналист был убит прямо в дипмиссии, однако Эр-Рияд заявил, что Хашкаджи исчез уже после того, как покинул консульство. Власти Саудовской Аравии сотрудничают с Турцией для прояснения обстоятельств случившегося.

Между тем, США и Великобритания уже готовятся ввести санкции против королевства..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Индии поезд врезался в толпу зрителей на религиозном празднике
Бойня в Керчи: врачи показали гвозди, извлеченные из тела пострадавшей
Российский ученый рассчитал, как может выглядеть "кротовая нора"
Центробанк: основной целью кибермошенников становятся люди 28-40 лет
«Молодежка ОНФ» восстановила могилы интернированных немцев
Россияне набрали ипотеки на 2,1 трлн рублей
Мосгорсуд оставил младшего брата Кокорина в СИЗО
«Огромная ошибка родителей»: Патриарх Кирилл заявил об опасности компьютерных игр
Суд ЕС призвал Польшу приостановить судебную реформу
Девушка чуть не стала добычей акул в ТРЦ Китая
Матвиенко заявила, что Бочкарев в ближайшее время вылетит в Россию
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Ташкентской областью
Первый паспорт с указанием нейтрального пола выдали в Нидерландах
Автодорога А-119 «Вологда-Медвежьегорск» полностью отремонтирована
Русская модель погибла под колесами внедорожника в США
Автоблогера Эрика «Давидыча» Китуашвили суд приговорил к 4 годам 8 месяцам лишения свободы
В NASA сообщили о временном снятии санкций с главы «Роскосмоса»
«Не надо вводить в заблуждение»: Захарова прокомментировала слова британского посла об инциденте в Солсбери
Скворцова сообщила об улучшении состояния детей, эвакуированных из Керчи в Москву
«Я не опасный преступник»: Кокорин расплакался в зале Мосгорсуда