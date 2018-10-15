Саудовский король поблагодарил Эрдогана за сотрудничество в расследовании исчезновения журналиста

15 Окт. 04:21 2018-10-15T04:29:49+03:00

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил собеседника за сотрудничество в расследовании исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи.

Кроме того, во время беседы по телефону с турецким лидером, которая состоялась в воскресенье вечером, саудовский монарх подчеркнул устойчивость отношений между двумя странами и взаимную заинтересованность в их развитии.

Со своей стороны, Эрдоган отметил, что Анкара очень ценит исторические связи с Эр-Риядом и стремится к их укреплению, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, саудовский оппозиционный журналист, проживающий в Соединенных Штатах обозреватель газеты Washington Post Джамаль Хашкаджи, пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился, чтобы оформить документы на брак.

Невесту Джамаля в здание не пустили, а через пять часов девушке сказали, что ее жених давно ушел. С тех пор Хашкаджи не выходит на связь. В Турецкой полиции предположили, что журналист был убит прямо в дипмиссии, однако Эр-Рияд заявил, что Хашкаджи исчез уже после того, как покинул консульство. Власти Саудовской Аравии сотрудничают с Турцией для прояснения обстоятельств случившегося.

Между тем, США и Великобритания уже готовятся ввести санкции против королевства..