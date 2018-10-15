Голландский генерал обвинил Россию в попытках спровоцировать морпехов НАТО за Полярным кругом

15 Окт. 04:38 2018-10-15T04:55:19+03:00

По словам генерала Мутри, во время учений Альянса российские военные корабли и истребители стараются «сделать свое присутствие видимым»

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Начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов Джефф Мак Мутри обвинил Россию в попытках «спровоцировать» британских и голландских морпехов во время учений НАТО за Полярным кругом, пишет газета The Daily Telegraph.

Генерал заявил, что наблюдается «растущий интерес российских военных кораблей» к маневрам Альянса. В частности, по его словам, во время учений в рамках стандартной программы противоракетной обороны, военные Нидерландов и Соединенного Королевства замечают «больше российских кораблей», чем обычно.

«Они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят сделать свое присутствие видимым», - говорит Джефф Мак Мутри.

Кроме того, он утверждает, что российские истребители «провокационно» пролетают над принимающими участие в учениях кораблями, «чтобы обозначить свое присутствие».

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава голландского Минобороны Анк Бейлевельд заявила, что Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией.

Напомним, 4 октября, нидерландские власти объявили о предотвращении «кибератаки на ОЗХО», к которой якобы причастны четверо россиян. Местные правоохранители утверждают, что нашли у них дипломатические паспорта. В Совете Федерации по поводу обвинений российских спецслужб в кибератаке на ОЗХО сказали, что вскоре мы услышим про ГРУ «еще много нового и увлекательного».

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