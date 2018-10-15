2018-10-15T05:15:23+03:00
Политика

Трамп считает, что Китай «угрожает» выборам в США больше, чем Россия

По мнению главы Белого дома, в президентские выборы 2016 года «вмешались» и Москва, и Пекин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп убежден, что в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах «вмешались» и Россия, и Китай. Причем Поднебесная, по его мнению, в этом плане представляет для Америки более серьезную угрозу, чем наша страна.

«Россия вмешалась, но я думаю, что Китай тоже вмешался», - сказал американский лидер в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о пресловутом «российском вмешательстве».

«Я думаю, честно говоря, что Китай - это еще более серьезная проблема», - добавил он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вице-президент США Майк Пенс заявил, что КНР якобы собирается предпринять «беспрецедентные усилия», дабы повлиять на общественное мнение американцев в преддверии промежуточных ноябрьских выборов в конгресс.

«Как сказал мне недавно представитель нашей разведки высокого ранга, то, что делает Россия, меркнет по сравнению с тем, что делает Китай в нашей стране», - в частности, сказал он.

Эти слова Пенса возмутили Пекин. МИД Китая обвинил его в клевете и призвал Вашингтон не портить и без того непростые китайско-американские отношения бездоказательными обвинениями.

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