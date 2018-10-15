Ким Чен Ын отказался показать Помпео список ядерных объектов КНДР

15 Окт. 05:31 2018-10-15T06:19:16+03:00

Северокорейский лидер на встрече с госсекретарем США заявил, что это станет возможным только после того, как Вашингтон снимет санкции с Пхеньяна

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На прошедшей 7 октября встрече с госсекретарем США Майклом Помпео северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался предоставить американцу список ядерных объектов КНДР, сообщает газета Yomiuri shimbun со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников издания, во время последнего визита в Пхеньян глава госдепа попросил Ким Чен Ына «предоставить хотя бы частичный список ядерных объектов». Тот ответил, что даже если бы он это сделал, при отсутствии доверия между Вашингтоном и Пхеньяном, Штаты «могут не поверить», что этот перечень правдив.

Кроме того, лидер КНДР заявил, что дабы ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова, нужно не только установить доверительные отношения с Соединенными Штатами, но и отменить американские санкции против Пхеньяна, а также подписать декларацию об окончании Корейской войны 1950 – 1953 годов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, глава северокорейского МИД Ли Ён Хо, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что КНДР не станет разоружаться до тех пор, пока не получит от США надежные гарантии безопасности.