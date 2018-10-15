«Для вас это шоу, вы не понимаете!»: Мать братьев Кокориных назвала арест сыновей катастрофой всей своей жизни

15 Окт. 06:00 2018-10-15T06:17:39+03:00

18-летний Кирилл Кокорин участвовал в драках, которые устроили в столице нападающий питерского «Зенита» и защитник «Краснодара» [видео]

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Светлана Кокорина – мать братьев Александра и Кирилла Кокориных – назвала арест обоих своих сыновей «катастрофой».

«Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни», - заявила женщина в эфире Первого Канала.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 18-летний Кирилл Кокорин вместе со старшим братом Александром и его закадычным другом Павлом Мамаевым 11 октября был арестован по делу о двух драках в Москве. По словам адвоката пострадавшего чиновника Дениса Пака – Геннадия Удуняна, – именно Кирилл больше всех размахивал руками и ногами, избивая водителя, а потом и сотрудника Минпроторга.

Стоит отметить, что Кокорин-младший был отчислен из вуза за неуспеваемость и подделку документов.

Между тем, гражданская жена форварда питерского «Зенита» — Дарья Валитова, которая лежала в больнице с ребенком, когда ее возлюбленный отправился в Москву гулять с защитником «Краснодара» Павлом Мамаевым — уверяет, что Саша «мухи не обидит», просто у него сейчас тяжелый период в жизни, «накопилось».

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