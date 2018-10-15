Обозреватель National Interest призвал США признать свое поражение в Сирии

15 Окт. 06:34 2018-10-15T06:49:35+03:00

Дуг Бэндоу отмечает, что он провел в Дамаске неделю, и здесь сразу ясно, кто за все отвечает»

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты должны признать свое поражение в Сирии и вывести из этой страны своих военных, пишет обозреватель издания National Interest Дуг Бэндоу.

Он отмечает, что провел в сирийской столице Дамаске неделю, и убедился, что «здесь сразу ясно, кто за все отвечает». По словам Дуга Бэндоу, почти все улицы города, где располагаются правительственные здания и проживает элита страны, украшены плакатами с изображениями президента САР Башара Асада, а горожане смотрят в будущее с оптимизмом.

Между тем, как подчеркивает обозреватель National Interest, ставка Вашингтона на уход Асада «была ошибочной», не только потому что у него в Сирии очень много сторонников, но и потому, что на его место мог прийти «кто-то пострашнее». Кроме того, американцы стремились сделать Сирию демократическим либеральным государством, но ни одна из поддерживаемых Штатами группировок так называемой «умеренной оппозиции» эту идею не поддерживает, у них свои цели, пишет Бэндоу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 13 октября возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по сирийскому городу Хаджин: бомбардировке подверглись сразу несколько районов этого населенного пункта. При этом сразу появилась информация о том, что союзники применили бомбы с белым фосфором, которые считаются оружием массового поражения и запрещены международными резолюциями. МИД Сирии на следующий же день направил руководству ООН письмо, в котором потребовал расследовать применение самолетами коалиции запрещенных боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сирия не стала для России вторым Афганистаном

Александр КОЦ

Ровно 3 года назад началась наша военная операция на Ближнем Востоке (подробности).