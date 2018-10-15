В иракской Басре питьевой водой отравились 111 тысяч человек

15 Окт. 06:58 2018-10-15T07:06:24+03:00

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В иракской провинции Басра грязной питьевой водой уже отравились 11 тысяч человек. Об этом заявил директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими, потребовав от местных властей «ясной и четкой» позиции по этому вопросу.

«Число случаев отравления загрязнённой водой увеличилось до 111 тысяч человек», - приводит его слова телеканал Al-Sumaria.

Махди ат-Тамими отметил, что после начала учебного года были зафиксированы случаи отравления и среди учащихся школ.

Как сообщал сайт kp.ru, массовые беспорядки в Басре не прекращаются с начала сентября. Горожане вышли на улицы из-за острой нехватки чистой питьевой воды и постоянных перебоев с электричеством, люди требуют исправить ситуацию. Акции протеста переросли в погромы и поджоги.